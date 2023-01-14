Население Сургута к концу 2022 года превысило отметку в 400 тысяч человек

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Количество сургутян к концу 2022 года превысило отметку в 400 тысяч человек. Об этом говорится в докладе по итогам социально-экономического развития города за прошедший год. Документ опубликован на официальном сайте местной администрации.

«В 2022 году сохранялась тенденция положительного прироста постоянной численности населения города, обеспеченного как естественным, так и миграционным приростом населения. Численность постоянного населения города, по предварительным данным, составила 401,5 тысяч человек (с учетом данных Федеральной службы государственной статистики по состоянию на 01.01.2022). Общий прирост постоянного населения за год - 5,6 тысяч человек или 1,4%», - говорится в тексте.

Также документ содержит информацию о том, что уровень рождаемости, на фоне отрицательной динамики по отношению к уровню 2021 года, в 1,9 раза превысил уровень смертности.

И, судя по всему, прирост только будет продолжаться. Напоминаем, что с начала года в городе уже родилась первая тройня.