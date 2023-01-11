Фото: Центр охраны материнства и детства Сургут

Сегодня в Центре охраны материнства и детства Сургута на свет появилась первая тройня в 2023 году. Две девочки и мальчик родились в семье Киневых-Бруклин из Когалыма.

- Операция прошла успешно. На свет появились трое деток. Первой родилась девочка – 1 900 гр, второй - девочка 2300 гр и третий мальчик – 2300 гр. Все детки здоровые 7-8 баллов по шкале Апгар, - рассказал врач акушер-гинеколог Центра охраны материнства и детства Сургутаа Алексей Пикулин.

До появления тройни в семье уже было четверо детей, трое из которых - приемные. Сейчас родители будут воспитывать уже 7 ребятишек.

- Хотелось бы выразить благодарность Центру охраны материнства и детства. Специалисты, оборудование, отношение персонала, - все на должном уровне. Беременность была легкая. Только последний месяц был такой волшебный дискомфорт в силу анатомических особенностей, а так все под контролем, молодцы, всем спасибо, - рассказала многодетная мама Марина Бруклин.