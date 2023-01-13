Фото: АУ "ЮграМегаСпорт"

В Ханты-Мансийске пройдут два первенства по биатлону среди юношей и девушек разных годов рождения. Соревнования пройдут в Центре зимних видов спорта им. А. В. Филипенко. На гонках встретятся 80 спортсменов из Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Нефтеюганска, Урая, Нягани, Лянтора, Кондинского и Октябрьского районов.

- Первые гонки назначены на 20 января. Кроме личного зачета в соревнованиях юношей и девушек 15-16 лет предусмотрен командный зачет, который будет определяться по четырем лучшим результатам юношей и четырем лучшим результатам девушек по наибольшей сумме очков, набранных во всех дисциплинах - сообщает АУ "ЮграМегаСпорт".

Отметим, что юноши пройдут дистанции 12,5 и 10 км, девушки возьмут старт на 10 и 7,5 км.

Напомним, мы писали ранее о том, что лыжники-любители из ХМАО встретятся на открытых соревнованиях по лыжным гонкам.