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НовостиСпорт13 января 2023 12:20

В Ханты-Мансийске пройдут два первенства по биатлону среди юношей и девушек

На гонках встретятся 80 спортсменов
Виктория Терина
Фото: АУ "ЮграМегаСпорт"

Фото: АУ "ЮграМегаСпорт"

В Ханты-Мансийске пройдут два первенства по биатлону среди юношей и девушек разных годов рождения. Соревнования пройдут в Центре зимних видов спорта им. А. В. Филипенко. На гонках встретятся 80 спортсменов из Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Нефтеюганска, Урая, Нягани, Лянтора, Кондинского и Октябрьского районов.

- Первые гонки назначены на 20 января. Кроме личного зачета в соревнованиях юношей и девушек 15-16 лет предусмотрен командный зачет, который будет определяться по четырем лучшим результатам юношей и четырем лучшим результатам девушек по наибольшей сумме очков, набранных во всех дисциплинах - сообщает АУ "ЮграМегаСпорт".

Отметим, что юноши пройдут дистанции 12,5 и 10 км, девушки возьмут старт на 10 и 7,5 км.

Напомним, мы писали ранее о том, что лыжники-любители из ХМАО встретятся на открытых соревнованиях по лыжным гонкам.