Лыжники-любители из ХМАО встретятся на открытых соревнованиях по лыжным гонкам

Фото: АУ "ЮграМегаСпорт"

Открытые региональные соревнования по лыжным гонкам среди лыжников-любителей пройдут в Центре зимних видов спорта им. А. В. Филипенко в Ханты-Мансийске. Как сообщает АУ "ЮграМегаСпорт", участие в гонках примут 100 спортсменов из Ханты-Мансийска, Нефтеюганска, Нижневартовска, Сургута, Нягани и Югорска.

- Югорчане в 12 возрастных категориях пробегут гонку классическим стилем. Первые старты – 14 января в 11:00. Гонка свободным стилем пройдет 15 января, после состоится церемония награждения победителей и призеров - говорится в сообщении.

В соревнованиях участвуют только спортсмены старше 18 лет, а вот в самой возрастной группе могут быть спортсмены 1943 года рождения и старше.