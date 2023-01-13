Новая фильтровальная станция Нефтеюганска позволит обеспечить чистой водой жителей города Фото: Юлия Кучеренко

В Югре прошло заседание координационного совета по вопросам возведения объектов капитального строительства, на котором рассмотрели ход строительства фильтровальной станции в 7-м микрорайоне Нефтеюганска, производительностью 20 тысяч кубических метров в сутки.

- Ввод объекта в эксплуатацию повлияет на исполнение показателей национального проекта "Жилье и городская среда", федерального, регионального проектов «Чистая вода». Готовность объекта - 45 процентов, - отметила глава Югры Наталья Комарова.

Она отметила, что в соответствии с дополнительным соглашением сроки ввода объекта в эксплуатацию с апреля перенесены на сентябрь.

По словам мэра Нефтеюганска Эльвиры Бугай, риски, что контракт может быть не выполнен в срок отсутствуют. Стоимость контракта составит 1 миллиард 140 миллионов рублей.