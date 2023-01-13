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НовостиОбщество13 января 2023 10:55

Новая фильтровальная станция Нефтеюганска позволит обеспечить чистой водой жителей города

Готовность объекта составляет 45 процентов
Виктория Терина
Новая фильтровальная станция Нефтеюганска позволит обеспечить чистой водой жителей города

Новая фильтровальная станция Нефтеюганска позволит обеспечить чистой водой жителей города

Фото: Юлия Кучеренко

В Югре прошло заседание координационного совета по вопросам возведения объектов капитального строительства, на котором рассмотрели ход строительства фильтровальной станции в 7-м микрорайоне Нефтеюганска, производительностью 20 тысяч кубических метров в сутки.

- Ввод объекта в эксплуатацию повлияет на исполнение показателей национального проекта "Жилье и городская среда", федерального, регионального проектов «Чистая вода». Готовность объекта - 45 процентов, - отметила глава Югры Наталья Комарова.

Она отметила, что в соответствии с дополнительным соглашением сроки ввода объекта в эксплуатацию с апреля перенесены на сентябрь.

По словам мэра Нефтеюганска Эльвиры Бугай, риски, что контракт может быть не выполнен в срок отсутствуют. Стоимость контракта составит 1 миллиард 140 миллионов рублей.