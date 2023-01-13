Более тысячи энергетиков Тюменского макрорегиона поддержали 30 волонтерских проектов

Автор фото Вячеслав Шаркунов , предоставлено пресс- службой АО «Россети Тюмень»

В 2022 году «Россети Тюмень» приняли участие в 17 всероссийских и региональных проектах. Кроме того, за год компания самостоятельно реализовала 13 благотворительных акций. Больше тысячи ее работников выступили в качестве волонтеров и оказали помощь тысячам жителей Тюменской области, ХМАО-Югры, ЯНАО, ДНР и ЛНР.

Самой массовой добровольческой инициативой стала донорская акция «Одной крови» – она объединила 270 человек из 11 городов России. Энергетики сдали больше 60 литров крови для медицинских организаций Тюменского макрорегиона. Этого хватило, чтобы помочь 80 пациентам. Проект стал победителем в номинации «Ответственный бизнес» на региональном этапе Международной премии #МЫВМЕСТЕ.

Кроме того, энергетики стали участниками крупнейшего всероссийского мероприятия - эколого-благотворительного волонтерского проекта «Добрые крышечки». В рамках акции работники компании собрали больше 70 кг пластиковых крышечек. Вырученные средства направлены на покупку дорогостоящей реабилитационной техники для двух детей с ограниченными возможностями здоровья.

Поддержу школьников ДНР накануне начала учебного года компанией была организована акция «Добрые знания». Дети получили больше 1,5 тысяч детских книг и больше 10 тысяч канцелярских принадлежностей, а тем, кто впервые отправился в школу вручили рюкзаки и наборы первоклассников. В рамках акции «Собери ребенка в школу» энергетики сформировали 150 школьных комплектов для нуждающихся ребят из крупнейших городов ХМАО-Югры.

Активистами и участниками социальной работы в энергокомпании являются представители профсоюзной организации и Совета молодых специалистов. Вклад энергетиков в развитие волонтерского движения в Тюменском макрорегионе отмечен благодарственными письмами от муниципальных органов власти, социальных и образовательных учреждений.