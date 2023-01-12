Фото: авиакомпания Utair

Авиакомпания Utair запустила новый рейс из Сургута в Челябинск и обратно. Время в пути составит меньше 3 часов, об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

- Связываем Сибирь и Урал. В новом году запустили новый рейс Сургут - Челябинск. По средам и воскресеньям. Из Сургута - в 13:10. Из Челябинска - в 16:50. Стоимость билетов от 2540 - информирует компания пассажиров.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Сургутский аэропорт прибыл 10-тысячный рейс за год

Юбилейным стал рейс из Тюмени авиакомпании Utair.