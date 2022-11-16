В Сургутский аэропорт прибыл 10-тысячный рейс за год

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10-тысячный самолёт принял аэропорт Сургута. Прибывший сегодня утром рейс 120 из Тюмени авиакомпании Utair оказался юбилейным для сургутской авиагавани. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта.

Этот борт в автоматизированной системе аэропорта оказался 10-тысячным самолетом, прилетевшим в Сургут с начала 2022 года. Такой показатель не всегда является ежегодным – по итогам прошлого года в Сургуте обслужено чуть более 9 тысяч самолетов.

- Символично, что юбилейным оказался рейс ЮТэйр из Тюмени. Именно этот рейс был первым для нового сургутского аэропорта в 1971 году. И выполняла его наша авиакомпания, — рассказал президент «ЮТэйр — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

По словам Олега Семенова, до конца года компания планирует увеличить достигнутый показатель и внести весомый вклад в развитие транспортной доступности Сургута. Кроме того, компания открывает новые направления, так 18 ноября отправится первый рейс из Сургута в Алматы.

Сейчас из аэропорта Сургута проводится больше 40 прямых рейсов по России и за рубеж.