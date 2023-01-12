Энергетики повысят надежность электроснабжения объектов нефтедобычи и жителей труднодоступных поселков в ХМАО

Автор фото Вячеслав Шаркунов, предоставлено из архива пресс службы АО «Россети - Тюмень»

В Ханты-Мансийском автономном округе проведут реконструкцию перехода воздушных линий 110 кВ «Кирьяновская – Ореховская» и «Кирьяновская – ПП Восточный-2» через судоходную протоку Мулка. ЛЭП участвуют в электроснабжении Орехово-Ермаковского нефтяного месторождения и 3 труднодоступных поселков, где проживают коренные малочисленные народы Севера. Реконструкцию выполнят «Россети Тюмень», которые ведут непрерывную работу по совершенствованию и развитию электросетевого комплекса Тюменского макрорегиона. На этот проект компания направит более 150 миллионов рублей.

Во время ежегодного мониторинга энергообъектов компания выявила подмывы и разрушения подводной части правого берега протоки Мулка. Чтобы избежать подтоплений фундаментов опор и обрушения ЛЭП на неустойчивой почве нужна реконструкция водного перехода. Энергетики установят четыре новые опоры на расстоянии от 180 до 260 метров от русла реки. Высота новых конструкций составит 74 метра, а общая протяженность пролета над рекой – более 1,3 км. Спецпереход будет оснащен современным грозозащитным оборудованием и автономной системой светоограждения, на линиях электропередачи специалисты установят более 650 изоляторов и 76 птицезащитных устройств.

Работы начнутся уже этой зимой, так как условиях приарктического региона земля и водная преграда становятся пригодными для безопасного перемещения грузов, спецтехники и персонала только после полного промерзания. Для реконструкции перехода будет привлечена грузовая и вездеходная техника, автокраны и буровые установки.

После реконструкции ЛЭП повысится надежность электроснабжения объектов нефтедобычи и жителей труднодоступных поселков Покур, Былино и Вампугол, добраться до которых по земле можно только в зимний период, а летом – на вертолете или по воде.