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НовостиПроисшествия11 января 2023 10:02

Погода в Нижневартовске помешала вылету самолета в Ижевск

Рейс перенесли, а пассажиров пригласили пройти в гостиницу аэропорта
Виктория Терина
Фото: телеграм-канал администрации Нижневартовска

Фото: телеграм-канал администрации Нижневартовска

Из Нижневартовска по метеоусловиям перенесли вылет рейса авиакомпании «ЮВТ Аэро» в Ижевск. Об этом сообщили в телеграм-канале администрации города. Изначально самолет должен был отправиться в столицу Удмуртии в 9 часов 30 минут, но из-за погоды вылет рейса перенесли на 18 часов.

- Пассажиров рейса RT-9775 в Ижевск пригласили пройти в гостиницу аэропорта на привокзальной площади, - сообщили в аэропорту Нижневартовска.

Ранее мы писали, что из-за сильного мороза в Нижневартовске отменены некоторые автобусные рейсы.

Отметим, что по прогнозам синоптиков с ближайшие сутки температура воздуха в Нижневартовске будет около -40 градусов. Завтра в городе возможно небольшое потепление.