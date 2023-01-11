Погода в Нижневартовске помешала вылету самолета в Ижевск

Фото: телеграм-канал администрации Нижневартовска

Из Нижневартовска по метеоусловиям перенесли вылет рейса авиакомпании «ЮВТ Аэро» в Ижевск. Об этом сообщили в телеграм-канале администрации города. Изначально самолет должен был отправиться в столицу Удмуртии в 9 часов 30 минут, но из-за погоды вылет рейса перенесли на 18 часов.

- Пассажиров рейса RT-9775 в Ижевск пригласили пройти в гостиницу аэропорта на привокзальной площади, - сообщили в аэропорту Нижневартовска.

Ранее мы писали, что из-за сильного мороза в Нижневартовске отменены некоторые автобусные рейсы.

Отметим, что по прогнозам синоптиков с ближайшие сутки температура воздуха в Нижневартовске будет около -40 градусов. Завтра в городе возможно небольшое потепление.