Из-за сильного мороза в Нижневартовске отменены некоторые автобусные рейсы

Фото: Официальный канал администрации Нижневартовска
Из-за низкой температуры воздуха на автовокзале Нижневартовска отменены некоторые рейсы. Сообщение об этом появилось в официальных информационных каналах городской администрации.
- На данный момент частично отменены пассажирские перевозки в Сургут, Радужный, Ханты-Мансийск, Стрежевой, а также в населенные пункты Нижневартовского района - говорится в сообщении
Уточнить актуальное расписание рейсов можно в кассе автовокзала по телефону 45-96-70. Решение о выезде автобуса по маршруту принимают руководители транспортных предприятий основываясь на погодных условиях. Кстати, сейчас в Нижневартовске -42 градуса.
Вартовчанам рекомендуется соблюдать меры предосторожности: одеваться теплее, чтобы не получить обморожение.