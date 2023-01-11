Из-за сильного мороза в Нижневартовске отменены некоторые автобусные рейсы

Фото: Официальный канал администрации Нижневартовска

Из-за низкой температуры воздуха на автовокзале Нижневартовска отменены некоторые рейсы. Сообщение об этом появилось в официальных информационных каналах городской администрации.

- На данный момент частично отменены пассажирские перевозки в Сургут, Радужный, Ханты-Мансийск, Стрежевой, а также в населенные пункты Нижневартовского района - говорится в сообщении

Уточнить актуальное расписание рейсов можно в кассе автовокзала по телефону 45-96-70. Решение о выезде автобуса по маршруту принимают руководители транспортных предприятий основываясь на погодных условиях. Кстати, сейчас в Нижневартовске -42 градуса.

Вартовчанам рекомендуется соблюдать меры предосторожности: одеваться теплее, чтобы не получить обморожение.