В Югре 19 января пройдут первые после пандемии крещенские купания

Фото: архив Ханты-Мансийская митрополия

Все верующие 19 января смогут окунуться в проруби без ограничений, об этом сообщает Ханты-Мансийская митрополия.

- Это будут первые купания после пандемии. В прошлом году купелей на водоемах не было из-за тонкого льда, - отметил иерей Антоний Долгушин.

Кроме того, в Югре появится интерактивная карта крещенских купелей, её сейчас разрабатывают и планируют опубликовать к 14 января.

Отметим, что спасатели призывают жителей округа соблюдать осторожность. И во время омовения быть особенно внимательными, чтобы избежать травм на скользком льду и обморожения из-за низких температур, а при большом скоплении людей у купели необходимо соблюдать вежливость и предупредительность, не толкаться и не спешить. А еще лучше воздержаться от распития спиртного перед омовением.