В Югре спасатели пришли на помощь женщине с ребенком, которых насильно удерживали в квартире

Фото: КУ «Центроспас-Югория»

В Югре спасатели пришли на помощь женщине с ребенком. Жизням обоих за закрытыми дверьми квартиры угрожал мужчина. Об этом рассказали КУ «Центроспас-Югория».

- Спасатели зонального поисково-спасательного отряда (Октябрьский район) учреждения «Центроспас-Югория» 6 января выезжали в 2 мкр г. Нягань по сообщению: требуется оказать помощь - открыть дверь в квартиру, внутри находится мужчина, который угрожает жизни женщины с ребёнком - говорится в информации учреждения.

С помощью специального оборудования спасатели вскрыли дверь, а уже после этого ситуацию взяли на контроль полицейские и скорая помощь.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Югре пьяный мужчина до смерти избил медсестру с алкозависимостью, а спустя два дня спрятал тело в заброшенном доме.