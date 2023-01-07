В Югре водитель «Камаза» жег свои вещи, чтобы согреться на трассе в мороз

Фото: УМВД России по ХМАО-Югре

В Югре сотрудники Госавтоинспекции помогли замерзающему на трассе водителю. Инспекторы ДПС ГИБДД ОМВД России по Октябрьскому району в районе 53 километра автодороги «Нягань - Талинка» заметили стоящий на обочине «Камаза». Они остановились, чтобы помочь водителю.

- Грузовик сломался, а водитель в одиночку не смог устранить поломку. Температура воздуха на улице достигала отметки в -36 градусов, чтобы согреться мужчина развел костер и сжигал в нем вещи, находившиеся в машине - сообщили в пресс-службе окружной полиции.

Полицейские отогрели водителя в патрульном автомобиле и сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Мегионе сотрудник ДПС помог водителю заглохшего на проезжей части автомобиля.