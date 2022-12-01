Югра
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 декабря 2022 9:23

В Мегионе сотрудник ДПС помог водителю заглохшего на проезжей части автомобиля

Полицейский отбуксировал авто и помог водителю запустить двигатель
Виктория Терина
Фото: пресс-служба УМВД России по ХМАО-Югре

Фото: пресс-служба УМВД России по ХМАО-Югре

В Югре сохраняются низкие температуры, что существенно сказывается на дорожной обстановке: многим водителям завести автомобили так и не удалось, а кого-то неудача настигла в пути. Так, сотрудник ДПС Мегиона помог водителю, у которого заглох автомобиль прямо на проезжей части.

Это случилось на улице Строителей. Оценив обстановку и погоду, Госавтоинспектор помог водителю отбуксировать машину с дороги, а затем помог запустить двигатель при помощи проводов от аккумулятора патрульного автомобиля.

Напомним, мы писали ранее о том, что полицейские Югорска помогли замерзающему дальнобойщику на трассе. Инспекторы ДПС напоили мужчину горячим чаем и помогли починить большегруз.