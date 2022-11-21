Полицейские Югорска помогли замерзающему дальнобойщику на трассе

Фото: пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре

На отрезке автомобильной трассы «Югра» между 403 и 404 километром водитель грузовой фуры замерзал на дороге. Последние несколько дней в Югре установилась низкая температура воздуха, что и стало причиной различных дорожных ЧП.

Дежурившие в тот вечер, инспекторы ДПС напоили замерзающего дальнобойщика горячим чаем и выяснили, что в его автомобиле сломался топливный насос. Госавтоинспекторы отвезли водителя большегруза в ближайший магазин автозапчастей, чтобы купить необходимую деталь, а затем вернулись и помогли отремонтировать большегруз.

Мужчина выразил искреннее слова благодарности, после чего продолжил свой путь в сторону Свердловской области.