Жительницу Нижневартовска, которая чуть не вывалилась из окна, увезли в ПНД Фото: Татьяна Коркина

Жительницу Нижневартовска, которая чуть не вывалилась из окна, увезли в Психоневрологический диспансер. В ситуации, которая произошла накануне в Нижневартовске и потрясла людей в соцсетях появилась ясность.

Жуткие кадры засняла соседка снизу, она пыталась убедить кого-то прекратить издеваться над девушкой и затащить её обратно в квартиру. На видео видно, как часть тела девушки свисает из окна, а по другую сторону, по предположению очевидцев, ее могли держать за ноги, при этом слышно, что девушка истошно кричит. «Комсомольская правда попыталась разобраться в произошедшей ситуации и выяснила, что никакого криминала здесь нет.

Оказывается, жительница Нижневартовска была дома одна в неадекватном состоянии. Полицейские отвезли ее в психоневрологический диспансер. Об этом нашему корреспонденту рассказали в пресс-службе окружной полиции.

- Девушку закрыли в квартире родственники, так как она пила много дней подряд. Она находилась в квартире одна и с ней случился приступ. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции передали ее в ПНД - уточнили в УМВД России по ХМАО-Югре.

Добавим, что по словам главного внештатного специалиста по медицинской профилактике департамента здравоохранения Югры Алексея Молостова, безопасных доз алкоголя не существует.

- Любой алкоголь вредит организму, так как содержащийся в нем этанол вызывает повышенную нагрузку на весь организм, в частности на печень и сердечно-сосудистую систему - прокомментировал Алексей Молостов.

Он подчеркнул, что позиция Всемирной организации здравоохранения заключается в том, что алкоголь вреден в любых количествах. Так как этиловый спирт - это токсическое вещество, или яд, а яд не может быть безвредным.