«Перестаньте издеваться над человеком!»: В Нижневартовске неизвестный пытался выбросить девушку из окна жилого дома

Чем закончился неприятный инцидент пока неизвестно Фото: Комсомольская правда

В Ханты-Мансийском автономном округе неизвестный пытался выбросить девушку из окна многоэтажного дома. Неприятный инцидент произошел в Нижневартовске. Жуткие кадры засняла соседка снизу, которая пыталась убедить неизвестного прекратить издеваться над человеком. Видео появились в социальных сетях.

На нем видно, как часть тела девушки свисает из окна, а по другую сторону, судя по всему, ее держат за ноги. Девушка мечется, плачет и громко кричит, но, однако, ни слова соседки, ни истошные вопли жертвы не «пробивают» сердце неизвестного тирана.

Добавим, что ни в полиции, ни в прокуратуре комментарий получить не удалось. В первом ведомстве ответили, что никаких заявлений не поступало, а во втором попросили перезвонить позже.