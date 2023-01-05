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НовостиОбщество5 января 2023 7:46

«Перестаньте издеваться над человеком!»: В Нижневартовске неизвестный пытался выбросить девушку из окна жилого дома

На видео, появившееся в сети, слышны истошные крики и плачь
Екатерина БАЙКАЛОВА
Чем закончился неприятный инцидент пока неизвестно

Чем закончился неприятный инцидент пока неизвестно

Фото: Комсомольская правда

В Ханты-Мансийском автономном округе неизвестный пытался выбросить девушку из окна многоэтажного дома. Неприятный инцидент произошел в Нижневартовске. Жуткие кадры засняла соседка снизу, которая пыталась убедить неизвестного прекратить издеваться над человеком. Видео появились в социальных сетях.

На нем видно, как часть тела девушки свисает из окна, а по другую сторону, судя по всему, ее держат за ноги. Девушка мечется, плачет и громко кричит, но, однако, ни слова соседки, ни истошные вопли жертвы не «пробивают» сердце неизвестного тирана.

Добавим, что ни в полиции, ни в прокуратуре комментарий получить не удалось. В первом ведомстве ответили, что никаких заявлений не поступало, а во втором попросили перезвонить позже.