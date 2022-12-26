В Югре выбрали председателя Общественной палаты

Фото: Общественная палата Югры

В думе ХМАО состоялось первое заседание Общественной палаты Югры VII созыва. Решением членов Палаты председателем была избрана Алсу Маганова, ранее занимавшая должность заместителя. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале правительства ХМАО.

- Председателем Общественной палаты Югры VII состава на 2023–2025 годы выбрана Алсу Маганова. Ее кандидатуру единогласно поддержали участники первого заседания обновленного состава Общественной палаты округа. Напомним, ранее Алсу занимала должность заместителя председателя - говорится в сообщении.

Напомним, мы писали ранее о том, что на должность заместителя главы Нижневартовска назначен Олег Николаевич Хотинецкий. В его ведении находится департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города.