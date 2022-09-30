На должность заместителя главы Нижневартовска назначен Олег Николаевич Хотинецкий

Фото: Управление по вопросам муниципальной службы и кадров администрации Нижневартовска

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко назначил нового заместителя. Об этом сообщили на сайте городской администрации.

- На должность заместителя главы города Нижневартовска назначен Олег Николаевич Хотинецкий. В его ведении находится департамент общественных коммуникаций и молодёжной политики администрации города. Кадровые изменения произошли в соответствии с распоряжением администрации города от 29.09.2022 №492-лс - говорится в информации мэрии.

Раньше Олег Хотинецкий замещал должность заместителя главы города Урая, а также работал на руководящих должностях в органах местного самоуправления и государственной власти Астраханской области.