В Сургуте раненый коньком подросток-хоккеист идет на поправку

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Спортсмен из Челябинска, раненный во время хоккейного матча в Сургуте идёт на поправку. Сегодня утром 15-летнего вратаря перевели из детского реанимационного отделения в палату отделения хирургии. Об этом сообщает пресс-служба БУ "Сургутская клиническая травматологическая больница".

- За ночь состояние юного пациента стабилизировалось, врачи отметили положительную динамику. На стационарном лечении в Сургутской травмбольнице он будет находиться еще около двух недель - отметили в медучреждении.

Напомним, один из игроков коньком случайно поранил шею вратаря челябинской хоккейной команды. Первой спасением пострадавшего прямо на льду занялась бригада Сургутской станции скорой помощи. Затем юношу доставили в клинику, где в течение часа с ним работали хирурги и анестезиологи-реаниматологи.