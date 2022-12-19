Вратарю хоккейной команды попали коньком в шею во время матча в Сургуте

В Сургуте медики спасли жизнь юному спортсмену, получившему травму во врем хоккейного матча Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте медики спасли юного хоккеиста, который получил рану во время хоккейного матча между командами «Олимпиец 2006» и «Метеор Сигнал».

- Сегодня во время хоккейного матча в одном из острых игровых моментов произошел несчастный случай: был травмирован вратарь команды гостей, конек игрока попал в шею голкипера. Экстренную операцию юному хоккеисту выполнили врачи Сургутского травмцентра - рассказал глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский.

Экстренную помощь на льду спортсмену оказали врачи, дежурившие на матче. Игрока привезли в травмцентр бригадой скоромой помощи Сургута. Как отметил Добровольский, между скорой помощью и больницами округа установлена связь в режиме реального времени. Пока везут пациента врачи в больнице уже владеют всей необходимой информацией о нем и о его состоянии.

- К моменту доставки игрока в больницу бригада врачей и медсестер была готова начать операцию. После операции, мальчик в ясном сознании, его состояние стабильное тяжелое, лечение продолжается в отделении реанимации - добавил глава Депздрава Югры.