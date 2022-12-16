С 16 декабря в Югре открыты еще несколько зимних автодорог и ледовых переправ Фото: Юлия Кучеренко

С 16 декабря в Югре введены в эксплуатацию еще несколько зимних автодорог и ледовых переправ. Об этом сообщает КУ "Управление автомобильных дорог ХМАО".

Так, в Октябрьском районе можно двигаться на транспорте по:

- автозимнику «п. Октябрьское - с. Большой Камень» протяженностью 22,360 км с ледовой переправой через р. Кормужиханка грузоподъемностью 20 тонн;

- автозимнику «с. Большой Камень - п. Большие Леуши» протяженностью 69,338 км;

- автозимнику «Подъезд к с. Большой Атлым» протяженностью 39,349 км с ледовыми переправами через р. Большой Атлым и р. Малый Атлым грузоподъемностью 20 тонн;

- автозимнику «п. Большие Леуши - п. Карымкары» протяженностью 7,640 км;

- автозимнику «п. Карымкары - п. Горнореченск - п. Урманный» протяженностью 54,129 км.

В Кондинском районе:

- автозимник «пгт. Междуреченский - пгт. Кондинский», "Подъезд к д.Сотник", "Подъезд к с.Ямки и д.Юмас" общей протяженностью 101,275 км с 3-мя ледовыми переправами через р. Конда грузоподъемностью 20 тонн;

- автозимник «пгт. Кондинское - д. Никулкина» протяженностью 23,690 км.

Напомним, ранее мы писали о том, что все зимники и ледовые переправы в Югре откроют до 25 декабря.