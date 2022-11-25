Зимники и ледовые переправы в Югре откроют до 25 декабря Фото: Юлия Кучеренко

В Югре обсудили подготовку зимников и ледовых переправ. Заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения провела губернатор Югры Наталья Комарова.

- Государственный контракт по устройству, обустройству и содержанию зимних автомобильных дорог и ледовых переправ на 3 года заключён управлением автомобильных дорог с компанией “Северавтодор”. Генподрядчиком по состоянию на 24 ноября выполнено 33 процента от общего объема работ, - сообщила Наталья Комарова.

На территории Берёзовского района будет расширена сеть автозимников, по предложению граждан появится два новых участка: «Игрим - Светлый» протяжённостью 57 километров и «Хулимсунт - Агириш» протяжённостью 157 километров.

По словам директора управления автомобильных дорог Югры Сергея Аксенова, в Югре обустраивают 2 461 километр зимних автодорог, в том числе 23 километра ледовых переправ. Завершить планируют до 25 декабря.

- Для обеспечения безопасности людей реализуется комплекс мероприятий по исключению несанкционированного выезда на зимние дороги и ледовые переправы, находящие в стадии устройства: устанавливаются дорожные знаки “Въезд запрещён”, заградительные валы, шлагбаумы, - отметил Сергей Аксенов.