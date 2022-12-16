Авиакомпания «Utair» запускает прямые рейсы из Сургута в Челябинск

Фото: Utair

Авиакомпания "ЮТэйр" с 8 января запускает прямой рейс из Сургута в Челябинск. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании. Рейсы будут выполняться два раза в неделю, по средам и воскресеньям. Время в полете составит менее трех часов.

У нас хорошие новости! 8 января запускаем новый рейс для связи Югры с Уралом - из Сургута в Челябинск. Самолеты будут летать между городами по средам и воскресеньям. Из Сургута - в 13:10. Из Челябинска - в 16:50. Время в полете - 2ч. 40 мин - говорится в сообщении авиакомпании.

Напомним, ранее мы писали о том, что авиакомпания «Utair» запускает прямые рейсы из Сургута в Самару. Самолеты будут летать три раза в неделю.