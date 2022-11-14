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Авиакомпания «Utair» запускает прямые рейсы из Сургута в Самару. Об этом авиаперевозчик сообщил в своих соцсетях.

«В осенне-зимнем сезоне свяжем рейсами Сибирь и Поволжье. Рейсы - вторник, четверг, воскресенье. Из Самары - в 21:00. Из Сургута - в 09:30», - говорится в сообщении.

Кстати, стоимость билета по новому маршруту будет начинаться от 5 185 рублей.

Как отметил президент «Utair - Пассажирские авиалинии» Олег Семенов, прямые рейсы из Сургута в Самару важны для развития транспортного коридора Сибирь - Урал - Поволжье - Юг. Авиакомпания продолжит связывать регионы, чтобы жители могли свободно путешествовать по стране без пересадок.

Ранее Комсомольская правда - Югра рассказывала о том, что в минувшую пятницу, 11 ноября, сразу два самолета авиакомпания «Utair» совершили экстренные посадки в регионе.