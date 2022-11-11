Сразу два самолета в Югре совершили экстренные посадки

Сразу два инцидента в один день произошло с самолетами в ХМАО Фото: Юлия Кучеренко

Сразу два инцидента в один день произошло с самолетами, принадлежащими авиакомпании Utair. Об этом сообщается в telegram-канале Aviaincident.

В первом случае в ночь на 11 ноября у самолета «Боинг» отказал двигатель. Вернуться в аэропорт отправления принял решение командир экипажа. Рейс следовал из Тюмени в Сургут, на борту судна находились 60 пассажиров.

- Самолет В-737-500, рег/RA-73048, рейс UTA102 Тюмень - Сургут следует с посадкой на аэродром назначения Сургут. На борту 60 пассажиров. Экипаж 3+2. Капитан воздушного судна доложил об отказе правого двигателя - говорится в сообщении.

Несмотря на проблему, самолет благополучно приземлился в аэропорту Сургута.

Но на этом нелетный день в небе над Югрой не закончился. Еще у одного самолета в этот день возникли проблемы. Экипаж воздушного судна В-737-500, следовавший из Москвы в Когалым сообщил о проблеме с механизацией. Сообщение поступило в 04:57 по московскому времени. Экипаж был вынужден уйти на второй круг. Посадить борт без удалось в 05:15.

Напомним, мы сообщали ранее о том, что самолет, вылетевший из Сургута в Бишкек, вернулся в аэропорт из-за проблем с генератором.