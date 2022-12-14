В Югре за сутки зарегистрировано 58 новых случаев коронавируса Фото: Татьяна Коркина

В Югре зарегистрировано 252 519 случаев коронавируса.

За сутки подтверждено 58 новых случаев COVID-19 в 14 муниципалитетах, а именно: в Сургуте - 19, Нижневартовске - 4, Ханты-Мансийске - 15, Нефтеюганске - 1, Сургутском районе - 1, Нефтеюганском районе - 1, Кондинском районе - 1, Октябрьском районе - 2, Радужном - 4, Нижневартовском районе - 3, Березовском районе - 1, Лангепасе - 3, Покачах - 1, Белоярском районе - 2.

На момент выявления у 56 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 2 обнаружена пневмония. Контакт установлен в 58 случаях. За сутки на COVID обследованы - 2 166 человека, всего прошли обследование 3 593 637. За весь период от COVID - умерли 2 595 человек. За сутки выписались по выздоровлению 76 человек, за весь период пандемии вылечились 249 159 жителей Югры.