В Югре из-за сильного ветра и метели ограничили движение на двух трассах

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

В Югре из-за ухудшения погодных условий ограничили скорость движения на двух трассах: Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск и Иртыш. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

- В связи с сильным ветром и метелью на участке дорог Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск (с 846 по 953 километры) и Иртыш (с 0 по 72 километр) ограничен скоростной режим для всех видов транспорта, - прокомментировали в ведомстве.

Автоинспекторы рекомендуют водителям ехать со скоростью не более 70 км/ч, так как риск попасть в ДТП очень велик.

Напомним, что на 12 декабря синоптики прогнозировали в большинстве районов снег и ветер, порывы которого могут достигать 14 м/с.