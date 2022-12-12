В Югре 12 декабря ожидается похолодание до -42 градусов Фото: Юлия Кучеренко

В Югру приходят сильные морозы. Так, сегодня,12 декабря 2022 года, ночью столбик термометра опустится до -29, -34 °С, местами по западной половине округа -20, -25 °С, по восточной -37, -42 °С. Днем ожидается -19, -24 °С, в южных районах до -12 °С, а на востоке до -30 °С. Небо будет облачное с временными прояснениями. В большинстве районов снег. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, северный 4 – 9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.

В Ханты-Мансийске Облачно, снег. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, северный 4 – 9 м/с Температура воздуха ночью -29, -31 °С, днем -19, -21°С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

По снегу в этот день делали прогнозы на будущий год. «Зима без снегу - не быть хлебу»; «Снег глубок - год хорош»; «Много снега - много хлеба, вода разольется - сена наберется»; «Снег земле-кормилице - теплый кожух», - такие приметы и поговорки знали крестьяне.