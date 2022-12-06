В Нижневартовске из под завалов дома по ул. Мира извлекли тело еще одного погибшего

Фото: администрация Нижневартовска

В Нижневартовске из под завалов дома №6А по ул. Мира извлекли тело еще одного погибшего. Об этом в своих соцсетях сообщил глава города Дмитрий Кощенко.

«Из-под завалов извлекли тело еще одного человека. А за весь сегодняшний день - пятерых», - написал управленец.

Также он уточнил, что на 14:00 официально признаны погибшими шесть человек, еще двое считаются пропавшими без вести.

Напоминаем, что взрыв бытового газа в многоэтажке по ул. Мира, 6А в Нижневартовске произошел минувшим вечером, 4 декабря, в следствие чего частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей.

Спустя время лава МЧС России Александр Куренков совместно с представителем следственного комитета ХМАО-Югры сообщили, что причиной трагедии стала разгерметизация газового баллона. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне.