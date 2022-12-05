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НовостиОбщество5 декабря 2022 15:25

Югорчане могут отправить письма своим мобилизованным родственникам

Воинские части, где земляки проходят службу, прикреплены к фельдъегерско-почтовой связи вооруженных сил
Виктория Терина
Югорчане могут отправить письма своим мобилизованным родственникам

Югорчане могут отправить письма своим мобилизованным родственникам

Фото: Татьяна Коркина

Югорчане могут отправить письма своим мобилизованным родственникам. Об этом рассказал военный комиссар Югры Роман Вуколов.

Он пояснил, что воинские части, где земляки проходят службу, прикреплены к фельдъегерско-почтовой связи вооруженных сил. Она предназначена для приёма, обработки, пересылки и доставки всех видов корреспонденции, поступающей в адрес штабов и исходящей от них. Отправить письма и посылки солдатам можно через ближайшее отделение «Почты России». А номера воинских частей можно узнать у самих военнослужащих или в военных комиссариатах по месту жительства.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Когалыме юнармейцы написали письма мобилизованным югорчанам. Акция «Пишем письма военнослужащим» проходила в рамках форума «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели».