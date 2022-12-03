Бастрыкин поручил проверить сообщения об избиении пожилой женщины в Югре

Жителя Югры подозревают в избиении престарелой матери.

Глава Следственного Комитета России поручил подготовить подробный отчет по сообщению об избиении 94-летней югорчанки. Сообщение о побоях пожилой женщины в СКР отправила неравнодушная местная жительница.

Она рассказала, что 94-летнюю пенсионерку регулярно избивает сын. При этом, по словам заявительницы компетентные органы на это ен реагируют и бабушка, пережившая тяготы Великой отечественной продолжает терпеть побои и издевательства.

- Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу Михаилу Мокшину незамедлительно начать процессуальную проверку по данному факту, обеспечить безопасность пожилой женщины и представить подробный доклад.

Дело взято на контроль в центральном аппарате СКР.

Ранее «Комсомольская правда — Югра» писала о том, что жителя Нижневартовска подозревают в лишении свободы несовершеннолетней девушки.