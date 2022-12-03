Жителя Нижневартовска подозревают в лишении свободы несовершеннолетней девушки

В Нижневартовске молодой человек похитил девушку.

В Нижневартовске возбудили уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя. По версии следствия 27 ноября молодой человек, запер в одной из квартир на улице Северной в Нижневартовске свою 17-летнюю знакомую и не выпускал её несколько часов. Он требовал от девушки извинений за то, что она рассказала про него некие нелицеприятные сведения общим знакомым.

Других подробностей дела в Следственном комитете не разглашают. Возбуждено уголовное дело по п.«д» ч.2 ст. 127 УК РФ (лишение свободы несовершеннолетнего). Максимальное наказание по этой статье — 5 лет лишения свободы.

«Комсомольская правда — ЮГРА» ранее писала о том, что в Нижневартовске несколько мужчин похитил местного жителя, которого заподозрили в распространении наркотиков.