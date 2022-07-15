Банда вартовчан, похитившая и избившая мужчину в лесу, предстанет перед судом Фото: Ольга Крыльцова

В Нижневартовске осудят трех местных жителей, обвиняемых по ч.2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия). Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, инициатором преступления выступил 27-летний и неоднократно судимый мужчина, в том числе за убийство. Жертвой злоумышленников стал 34-летний горожанин, который, по словам подозреваемых, распространяет наркотики.

- Распределив между собой роли, подобрав неприметную одежду и скрыв лица масками, 9 сентября 2021 года злоумышленники подкараулили мужчину в подъезде его дома, затем нанесли ему удары по различным частям тела, связали руки и с силой вывели на улицу. Чтобы жильцы не заподозрили неладное, один из обвиняемых, одетый в экипировку военно-тактической игры «Страйкбол», представился соседям и самому потерпевшему сотрудником правоохранительных органов. Далее жертву посадили в автомобиль и перевезли в лес за пределами города. Там похищенного избили палками под предлогом наказания за распространение наркотиков, - прокомментировали в ведомстве.

Решив, что мужчина достаточно наказан, вартовчане уехали, оставив его в лесу. Потерпевший смог выбраться оттуда только на утро следующего дня.

В ходе следствия обвиняемые лишь частично признали вину. Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.