Власти ХМАО предупредили о появлении пиратской копии официального образовательного портала Фото: Татьяна Коркина

Власти Югры предупредили жителей о том, что в Югре появился пиратский сайт – копия официального образовательного портала cop.admhmao.ru. Информация об этом появилась в телеграм-канале Правительства округа.

- Пользование фейковым порталом приводит к утечке личных данных пользователей. Внимательно вводите название сайта, а также свои личные данные, логин и пароль! Обращаем внимание, что официальный сайт Цифровой образовательной платформы Югры не содержит посторонних знаков и символов, кроме разделяющей точки - говорится в сообщении канала.

Известно, что специалисты уже работают по блокировке мошеннических сайтов – копий государственных сервисов.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Нягани сразу две девушки стали жертвами мошенников и лишились своих денег.