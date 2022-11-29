В Нягани сразу две девушки стали жертвами мошенников и лишились своих денег Фото: Татьяна Коркина

В Нягани в полицию с заявлениями о кражах денег с банковских счетов обратились сразу две пострадавшие.

Одной из жертв стала 20-летняя девушка, которая купилась на объявление о дополнительном заработке в виде набора текста. За выполненную работу ей предложили 3 тысячи рублей, а чтобы получить деньги она должна была перейти по ссылке и ввести данные своей банковской карты, а также трехзначный код, указанный на обратной стороне. Таким образом, злоумышленники похитили с её карты 44 тысячи рублей.

В другом случае 30-летняя жительница города разместила объявление о продаже детской коляски. Ей пришло сообщение с просьбой указать номер телефона, а затем аферисты сообщили ей, что согласны купить коляску и прислали ссылку для ввода данных банковской карты. Женщина передала свои персональные данные аферистам. После этого ей стали поступать сообщения о списании денег. Таким образом она лишилась 59 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.