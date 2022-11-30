Энергетики повысили надежность электроснабжения нефтепровода Шаим-Тюмень

Фото: Наталья Юсупова (пресс-служба АО "Россети Тюмень")

В Югре энергетики завершили плановый ремонт высоковольтной подстанции «Шаим», обеспечивающей электроэнергией нефтепровод Шаим-Тюмень компании «Транснефть – Сибирь». Стоимость работ составила 2,7 млн рублей.

Ремонт подстанции состоялся в рамках производственной программы «Россети Тюмень». Энергетики выполнили ремонт 2 трансформаторов общей мощностью 20 МВА и 10 разъединителей разного класса напряжения. Специалисты провели комплексную ревизию 8 выключателей 10, 110 кВ, трансформаторов тока и напряжения.

Работы, выполненные «Россети Тюмень», повысили надежность электроснабжения объектов крупнейшей трубопроводной компании и порядка 40 тысяч жителей города Урая.

Отметим, что строительство нефтепровода Шаим-Тюмень стартовало в 1964 году – в год открытия первой промышленной нефти в Югре. Именно эта магистраль протяженностью более 400 километров положила начало созданию разветвленной системы нефтепроводов Западно-Сибирского региона.