В мэрии Сургута опровергли факт высадки 14-летней девочки из автобуса в сильный мороз Фото: Татьяна Коркина

В соцсетях появилась информация о том, что в Сургуте мама пожаловалась на кондуктора, который высадил ее 14-летнюю дочь из автобуса в мороз. Женщина записала об этом видео и сообщила, что ребенка высадили из-за того, что она не смогла оплатить проезд картой. Но эта информация не подтвердилась.

Как пояснили в администрации Сургута, сотрудники департамента городского хозяйства встретились с мамой девочки и в ее присутствии посмотрели видео с камер, установленных в автобусе. Выяснилось, что девочка сама решила выйти из автобуса.

- Факт высадки кондуктором несовершеннолетнего не подтвердился. В связи с невозможностью оплатить проезд подросток принял решение выйти из автобуса самостоятельно. Ни кондуктор, ни водитель этого не требовали и не высаживали ребенка из автобуса - сообщили в мэрии.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Нижневартовске во время занятия в бассейне чуть не утонул подросток.