В Югре почти 50 процентов осужденных к принудительным работам привлечены к оплачиваемым работам

Фото: пресс-служба УФСИН России по ХМАО-Югре

По итогам 10 месяцев 2022 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы Югры к оплачиваемым работам привлечены 47,4 процента от среднесписочной численности осужденных. Этот вопрос обсудили на заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка в ХМАО.

В округе есть 264 места для размещения осужденных к принудительным работам и все они находятся в Сургуте.

- При этом в 2022 году муниципальными организациями с исправительными учреждениями заключено 36 контрактов на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг на сумму 3,9 миллиона рублей. Бюджетными и казёнными учреждениями автономного округа заключено 14 контрактов на 13,3 миллиона рублей. Основную долю составляют швейная продукция, мебель, - сообщила губернатор Югры Наталья Комарова.

По словам главы региона, в исправительных центрах предусмотрено трудоустройство осуждённых по определённым специальностям и квалификациям. Во время заседания члены координационного совещания оценили ситуацию по обеспечению правопорядка и состоянию законности в Югре.