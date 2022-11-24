В Урае сразу несколько человек обратились в суд с заявлением о мошенничестве Фото: Татьяна Коркина

В Урае в полицию обратились сразу несколько жителей города с заявлениями, что их аккаунты на портале госуслуг взломаны.

Во всех случаях мошенники представлялись сотрудниками портала, но схемы обмана были разными. Аферисты сообщали о том, что проводится смена номера телефона в личных кабинетах, либо их аккаунт заблокирован, а также подана заявка на начисление пенсии.

Но есть и общее в этих схемах. Все действия предполагали отмену операций и тогда, мошенники просили сообщить коды подтверждений из смс. Урайцы делались конфиденциальной информацией, а мошенники, используя код, взламывали их личные кабинеты и похищали персональные данные, чтобы затем воспользоваться ими.

По всем заявлениям приняты решения о возбуждении уголовных дел.