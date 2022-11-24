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НовостиПроисшествия24 ноября 2022 8:52

В Когалыме 3 водителя, состоящих на учёте у нарколога лишены прав

Прокуратура лишила их прав для безопасности других участников дорожного движения
Виктория Терина
В Когалыме 3 водителя, состоящих на учёте у нарколога лишены прав

В Когалыме 3 водителя, состоящих на учёте у нарколога лишены прав

Фото: Татьяна Коркина

В Когалыме прокуратура занялась проверкой нерадивых водителей и соблюдением законодательства о безопасности дорожного движения в части соблюдения ограничений к вождению.

- В ходе надзорных мероприятий выявлены 3 гражданина, имеющие водительские удостоверения различных категорий и состоящие на диспансерном учете у врача-нарколога с диагнозами, которые являются противопоказанием для управления транспортными средствами - сообщили в прокуратуре.

Для защиты других участников дорожного движения прокуратура направила в суд иски о лишении этих водителей прав на вождение.

Суд решил удовлетворить иски прокуратуры, водители лишены удостоверений на управление транспортом.