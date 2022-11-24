В Когалыме 3 водителя, состоящих на учёте у нарколога лишены прав
Фото: Татьяна Коркина
В Когалыме прокуратура занялась проверкой нерадивых водителей и соблюдением законодательства о безопасности дорожного движения в части соблюдения ограничений к вождению.
- В ходе надзорных мероприятий выявлены 3 гражданина, имеющие водительские удостоверения различных категорий и состоящие на диспансерном учете у врача-нарколога с диагнозами, которые являются противопоказанием для управления транспортными средствами - сообщили в прокуратуре.
Для защиты других участников дорожного движения прокуратура направила в суд иски о лишении этих водителей прав на вождение.
Суд решил удовлетворить иски прокуратуры, водители лишены удостоверений на управление транспортом.