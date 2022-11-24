Из-за мошенников жители Югры лишились 3,5 млн рублей за сутки

Из-за мошенников жители Югры лишились 3,5 миллиона рублей за сутки Фото: Юлия Кучеренко

За прошедшие сутки мошенникам удалось украсть у югорчан почти 3,5 миллиона рублей. В регионе зарегистрировано 9 случаев краж с банковских карт.

Одной из жертв стала жительница Сургутского района, она нашла брокера, который предложил ей торговать на бирже. Веря в удачу, женщина перевела торговому аналитику накопленные активы и кредитные деньги. Разбогатеть югорчанке не удалось, но удалось потерять 790 тысяч рублей.

А в Нижневартовске женщина доверилась звонившему сотруднику банка, который предложил ей подключить новую форму лояльности для постоянных клиентов. В итоге премиальные условия от мошенника обошлись женщине в 19 тысяч рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.