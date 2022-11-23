Губернатор Югры отметила, что регион справился с частичной мобилизацией

Фото: Юлия Кучеренко

Губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила, что Югра справилась с частичной мобилизацией.

- Наш регион справился с заданием по частичной мобилизации, объявленной президентом Российской Федерации – это первое. Одновременно выполнено условие Министерства обороны по частичной мобилизации тех, кто владеет определенными военными специальностями, да, безусловно, вся работа проводилась с соблюдением этого принципа - отметила Наталья Комарова.

Напомним, мы писали ранее о том, что 1 ноября 2022 года губернатор Югры официально объявила о завершении частичной мобилизации в регионе. Эту новость она озвучила на заседании призывной комиссии.