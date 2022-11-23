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НовостиОбщество23 ноября 2022 11:08

Энергетики построили административно-бытовой корпус для персонала в Югре

Источник:kp.ru
Фото: Иван Васильев, предоставлено из архива АО «Россети Тюмень»

Фото: Иван Васильев, предоставлено из архива АО «Россети Тюмень»

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре электросетевое предприятие направило 130 млн рублей на улучшение условий труда работников. Компания ввела в эксплуатацию новый объект площадью более 700 квадратных метров для производственного персонала в Нижневартовске.

В новом офисе предусмотрены современные рабочие кабинеты, мастерские и классы для занятий, а также бытовые помещения для комфортного круглосуточного пребывания дежурного и оперативного персонала. Технологическое оснащение здания помимо компьютерной техники включает специализированное оборудование, в том числе консольный кран для разгрузки поступающих в ремонт устройств. В этом же помещении расположен склад материалов, необходимых для выполнения производственной программы нижневартовского филиала «Россети Тюмень».

Компания «Россети Тюмень» планирует в ближайшие два года провести реконструкцию производственных баз и мастерских на территории нескольких филиалов в Тюменском макрорегионе.