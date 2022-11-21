Губернатор ХМАО прокомментировала ситуацию с испорченной остановкой в Сургуте. Фото: страница губернатора ХМАО в соцсети

Губернатор ХМАО Наталья Комарова прокомментировала ситуацию с испорченной остановкой в Сургуте. Напомним, на прошлой неделе вандалы разрисовали новую остановку в Сургуте.

Во время прямого эфира глава региона обратилась к жителям с просьбой не портить общегородское имущество.

- Хочу попросить сургутян стараться все-таки по-хозяйски относиться к общегородскому имуществу. Остановочки-то, скажу я вам, внушают тревогу, их состояние, - отметила Наталья Комарова.

Остальные остановки в городе вандалы не тронули, после инцидента власти решили усилить контроль за ними.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Ханты-Мансийске участились случаи вандализма. В связи с этим глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин в своём телеграм-канале обратился к жителям города.