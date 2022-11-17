Фото: Страница главы города в соцсети

В Сургуте вандалы разрисовали новую остановку «Ул. Энергетиков», которая находится возле Дворца торжеств. Об этом сообщили в городской администрации.

Остановка появилась в городе несколько дней назад. Вандалы попали на камеру, установленную в павильоне, благодаря этому их быстро найдут и накажут за порчу имущества.

- Любое имущество, находящееся на территории города, оно приобретается и устанавливается за наши с вами деньги. Это наше общее имущество, такое же, которое находится в доме или квартире у каждого. Сомневаюсь, что людям будет приятно находиться на разрисованной остановке, в которой лежат мусор и окурки, – отметил директор «ДДТиЖКК» администрации города Валерий Ходжаев.

В администрации отметили, что только этой осенью произошло три подобных случая вандализма. На восстановление городских объектов за год из городского бюджета тратят около миллиона рублей.