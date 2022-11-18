Расселение аварийного дома в Югорске находится на контроле следственных органов Фото: Татьяна Коркина

В Югре возбуждено уголовное дело по статье халатность. Это связано с тем, что длительное время не принимаются меры к расселению жильцов дома по улице Мира в Югорске.

Дом признан в 2019 году аварийным и подлежащим сносу. И сейчас следственные органы проводят расследование по поводу того, что должностные лица администрации Югорска бездействовали и из-за этого несколько семей были вынуждены проживать в условиях, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям жилищного законодательства.

Напомним, мы писали ранее о том, что глава СКР Бастрыкин взял на контроль дело с обманутыми дольщиками Сургута. Семьи не могут заселиться в купленные квартиры, так как они непригодны для проживания