Глава СКР Бастрыкин взял на контроль дело с обманутыми дольщиками Сургута Фото: Юлия Кучеренко

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обращением к нему участников долевого строительства из Сургута.

К нему обратились жители Сургута и сообщили, что местные органы власти допустили нарушения при выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию жилого комплекса, возведенного в 2016 году. Семьи, в том числе дольщики, выплачивающие ипотеку, не могут заселиться в купленные квартиры, так как они непригодны для проживания из-за повреждений ограждающих конструкций и прогиба потолка.

СК по ХМАО – Югре проводит процессуальная проверка. Люди сообщают, что долгое время не принимаются меры, чтобы найти виновных в нарушении жилищных прав граждан, и привлечению их к ответственности. Также заявители отмечают, что до сих пор не проведена строительно-техническая экспертиза.

- Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО - Югре Михаилу Викторовичу Мокшину возбудить уголовное дело по данному факту, а также принять меры к восстановлению прав граждан - сообщили в центральном аппарате ведомства.

Результаты исполнения поручения находятся на контроле руководители СК, Мокшиным М.В. будет представлен подробный доклад.