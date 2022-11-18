Следком Югры завел дело на водителя маршрутки, который избил подростка Фото: Татьяна Коркина

В Югре 51-летний водитель автобуса стал фигурантом уголовного дела, он подозревается в умышленном причинении легкого вреда здоровью.

По информации СК ХМАО, водитель маршрутного автобуса № 69, в районе дома 18 по проспекту Пролетарский Сургута, где несовершеннолетние играли в снежки и один из снежков попал в автобус, вышел на улицу и ударил 13-летнего парня руками и ногами по различным частям тела, в том числе голове. В результате происшествия несовершеннолетний получил перелом костей носа и ушибов.

- По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Ранее о происшествии было доложено Председателю Следственного комитета и инициирована передача материалов проверки из органов внутренних дел в производство следователя СК России - сообщает в СУ СУ России по ХМАО-Югре.